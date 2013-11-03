محمد أبوحامد: تصريحات "مرسي" في انفراد "الوطن" تؤكد أن قدراته العقلية ضعيفة

كتب : سارة محمد منذ 39 دقيقة

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، تعليقًا على انفراد جريدة "الوطن" بنشر تصريحات للرئيس المعزول محمد مرسي من داخل مقر احتجازه، إن التردد الذي ظهر به الرئيس المعزول خلال حديثه مع الوفود الذي زارته في مكان محبسه يعتبر رد فعل طبيعي لرجل غير قادر على الاستقلال في اتخاذ قرار أو موقف.

وأضاف محمد أبو حامد، في تصريح لـ"الوطن"، أن "حضور الرئيس المعزول لهذه اللقاءات تعتبر أول مرة له، فمن كان يحضر هذه اللقاءات في السابق هو عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الشخصيات المتواجدة حوله من أتباع خيرت الشاطر".

وأكد أبو حامد، أن "التناقض الذي ظهر عليه (مرسي) في الحوار مع أشتون يرجع لتأخره في الرد بشكل حاسم وواضح في الاجتماعات الحكومية والاستراتيجية التي تعقد إلا بالرجوع إلى مكتب الإرشاد".

وعن اعترافه برفض الشعب لحكومة هشام قنديل وتمسكه به لأنه "بيستحمل ومناسب"، قال أبو حامد: "من الواضح أن القدرات العقلية والذهنية للرئيس المعزول ضعيفة، وأنه تواجد في الحكم لأنه كان عميل سابق لأمريكا واختيار الجماعة له حتى ينفذ تعليماتها فقط دون إبداء أرائه.

وأوضح محمد أبو حامد، أن "إنكار مرسي للأعداد التي خرجت يوم 30 يونيو للمطالبة بعزله نابع من حبه في التمسك بكرسي الحكم وعدم رغبته في البعد عنه".