أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

محمد أبوحامد: تصريحات "مرسي" في انفراد "الوطن" تؤكد أن قدراته العقلية ضعيفة

Google+ Print
محمد أبوحامد: تصريحات "مرسي" في انفراد "الوطن" تؤكد أن قدراته العقلية ضعيفة محمد أبوحامد: تصريحات "مرسي" في انفراد "الوطن" تؤكد أن قدراته العقلية ضعيفة

كتب : سارة محمد منذ 39 دقيقة

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، تعليقًا على انفراد جريدة "الوطن" بنشر تصريحات للرئيس المعزول محمد مرسي من داخل مقر احتجازه، إن التردد الذي ظهر به الرئيس المعزول خلال حديثه مع الوفود الذي زارته في مكان محبسه يعتبر رد فعل طبيعي لرجل غير قادر على الاستقلال في اتخاذ قرار أو موقف.

وأضاف محمد أبو حامد، في تصريح لـ"الوطن"، أن "حضور الرئيس المعزول لهذه اللقاءات تعتبر أول مرة له، فمن كان يحضر هذه اللقاءات في السابق هو عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الشخصيات المتواجدة حوله من أتباع خيرت الشاطر".

وأكد أبو حامد، أن "التناقض الذي ظهر عليه (مرسي) في الحوار مع أشتون يرجع لتأخره في الرد بشكل حاسم وواضح في الاجتماعات الحكومية والاستراتيجية التي تعقد إلا بالرجوع إلى مكتب الإرشاد".

وعن اعترافه برفض الشعب لحكومة هشام قنديل وتمسكه به لأنه "بيستحمل ومناسب"، قال أبو حامد: "من الواضح أن القدرات العقلية والذهنية للرئيس المعزول ضعيفة، وأنه تواجد في الحكم لأنه كان عميل سابق لأمريكا واختيار الجماعة له حتى ينفذ تعليماتها فقط دون إبداء أرائه.

وأوضح محمد أبو حامد، أن "إنكار مرسي للأعداد التي خرجت يوم 30 يونيو للمطالبة بعزله نابع من حبه في التمسك بكرسي الحكم وعدم رغبته في البعد عنه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة