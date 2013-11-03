أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شمة حمدان تغني بالإسبانية... ووسائل الإعلام تغادر حفل عاصي الحلاني

Google+ Print
شمة حمدان تغني بالإسبانية... ووسائل الإعلام تغادر حفل عاصي الحلاني شمة حمدان تغني بالإسبانية... ووسائل الإعلام تغادر حفل عاصي الحلاني

اختتمت أمس فعاليات مهرجان "يا سلام" على هامش سباق جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، التي قامت بتنظيمها شركة فلاش للترفيه "معزوفات على الشاطئ" على كورني أبو ظبي بحفلات شون كينغستن ولابرينث وعاصي الحلاني وشمه حمدان ونجوم الروك المحليين.

بدأ الحفل الفنانة شمه حمدان مرحبة بالحضور ثم سألتهم هل أنتم جاهزون للأمسية الليلة فأجابها الجمهور نعم.. ثم قدمت مجموعة من الأغاني منها "الغرجان"، "أشوف فيك يوم"، "ويش كنت أقول"، وهي تشجع الجمهور قائلة: "عاشو، الله عليكم" ثم قدمت أغنية باللغة الإسبانية وبعدها طلب منها الجمهور هاتفين: "نريد أغنية ويلوه" فقالت لهم مازحة: "لا استطيع أن أقدمها اليوم لأنكم طلبتوها"، فضحك الجمهور ثم لبت طلبهم وغنتها.

واختتم الفنان عاصي الحلاني فعاليات المهرجان وكان من المفترض أن يلتقي وسائل الإعلام قبل صعوده على المسرح، وبعد أن تجمع الإعلاميون على باب غرفته لإجراء مقابلات كل وسيلة إعلامية على حدة اعتذر وقال سنؤجل اللقاءات بعد الحفل، بحجة أنه يستلزم عليه صعود المسرح الآن، حيث كانت الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل فاتجه ممثلو وسائل الإعلام إلى مكان الحفل في انتظار عاصي، لكنه اعتلى المسرح نحو الواحدة بعد منتصف الليل، فقرر الإعلاميون المغادرة وعدم انتظار انتهاء الحفل.

المزيد من الكواليس والتفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي