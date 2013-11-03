شمة حمدان تغني بالإسبانية... ووسائل الإعلام تغادر حفل عاصي الحلاني

اختتمت أمس فعاليات مهرجان "يا سلام" على هامش سباق جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، التي قامت بتنظيمها شركة فلاش للترفيه "معزوفات على الشاطئ" على كورني أبو ظبي بحفلات شون كينغستن ولابرينث وعاصي الحلاني وشمه حمدان ونجوم الروك المحليين.

بدأ الحفل الفنانة شمه حمدان مرحبة بالحضور ثم سألتهم هل أنتم جاهزون للأمسية الليلة فأجابها الجمهور نعم.. ثم قدمت مجموعة من الأغاني منها "الغرجان"، "أشوف فيك يوم"، "ويش كنت أقول"، وهي تشجع الجمهور قائلة: "عاشو، الله عليكم" ثم قدمت أغنية باللغة الإسبانية وبعدها طلب منها الجمهور هاتفين: "نريد أغنية ويلوه" فقالت لهم مازحة: "لا استطيع أن أقدمها اليوم لأنكم طلبتوها"، فضحك الجمهور ثم لبت طلبهم وغنتها.

واختتم الفنان عاصي الحلاني فعاليات المهرجان وكان من المفترض أن يلتقي وسائل الإعلام قبل صعوده على المسرح، وبعد أن تجمع الإعلاميون على باب غرفته لإجراء مقابلات كل وسيلة إعلامية على حدة اعتذر وقال سنؤجل اللقاءات بعد الحفل، بحجة أنه يستلزم عليه صعود المسرح الآن، حيث كانت الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل فاتجه ممثلو وسائل الإعلام إلى مكان الحفل في انتظار عاصي، لكنه اعتلى المسرح نحو الواحدة بعد منتصف الليل، فقرر الإعلاميون المغادرة وعدم انتظار انتهاء الحفل.

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