Kim وخطيبها Kanye وعشاء رومانسي في بيفرلي هيلز

اختارت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة Kim Kardashia وخطيبها مغني الراب Kanye West أن يظهرا بإطلاله "كاجوال"، حيث كان الثنائي متوجهين لتناول عشاء رومانسي في إحدى المطاعم الشهيرة في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقد ظهرت Kim وKanye وهما في طريقهما ليستقلا سيارتهما سوياً، فسارع مصورو البابارتزي لالتقاط الصور لهما، والتي نشرها على الفور موقع "Just Jared"، وما لفت الأنظار أن Kim وKanye ظهرا في الصور من الخلف ولم يلتفتا للمصور.

وأعلن الموقع أن الثنائي الذي تمت خطبتهما منذ أيام قليلة طرح عليهما سؤال حول زفافهما ليؤكدا بشكل صريح أنهما لم يتمكنا من الحديث بعد في هذا الموضوع حالياً، بينما أكدت Kim أن Kris Jenner الزوج الأسبق لوالدتها Kris Jenner سيكون أول المدعوين إلى حفل الزفاف.