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Lady gaga تلفت الأنظار بمساحيق التجميل وفستانها الـ "over"

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Lady gaga تلفت الأنظار بمساحيق التجميل وفستانها الـ "over" Lady gaga تلفت الأنظار بمساحيق التجميل وفستانها الـ "over"

غادرت نجمة البوب العالمية Lady gaga الفندق، الذي تقيم فيه بلندن في انجلترا، لتفاجئ عدد كبير من جمهورها الذي كان ينتظرها أمام الفندق، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر (27 عاماً) وهي تضع كمية كبيرة من مساحيق التجميل البيضاء على وجهها وجسدها، إضافة إلى ارتدائها فستان طويل من اللون الأصفر يزينه عدد كبير من " شرائط " متلاصقة ببعضها البعض، وبنفس التصميم وضعت ربطة رأسها، هكذا ظهرت في الصور التي نشرها موقع "Just Jared"، وأكدت تلك الإطلالة غرابة أطوار gaga، وحرصها على لفت الأنظار بشتى الطرق والأفكار.
وبعد ظهورها لأكثر من مرة في ذلك اليوم بإطلالات مختلفة وأزياء غريبة، كتبت Lady gaga على صفحتها بـ "تويتر": "إنه يوم مليء بالموسيقى ولكني سعيدة جداً".

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سيدتي