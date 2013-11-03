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"الصين" تنشئ أكبر مصنع "فايبر جلاس" بمصر باستثمارات 1.6 مليار جنيه

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"الصين" تنشئ أكبر مصنع "فايبر جلاس" بمصر باستثمارات 1.6 مليار جنيه "الصين" تنشئ أكبر مصنع "فايبر جلاس" بمصر باستثمارات 1.6 مليار جنيه

كتب : صالح إبراهيم منذ 5 دقائق

تبدأ الصين، تشغيل أكبر مصنع لها لإنتاج "الفايير جلاس" في بمنطقة العين السخنة باستثمارات 1.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر المقبل.

وقال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة إن إنتاج الخط الأول للمصنع الجديد ستصل طاقته الإنتاجية إلى 80 ألف طن سنويًا قيمتها 500 مليون جنيه، موضحا أن المصنع الذى يتيح ألف فرصة عمل يستعد لتشغيل الخط الثاني بنفس القيمة الإنتاجية ليصل إجمالي إنتاج المصنع الأول إلى 160 ألف طن سنوياً.

وأكد عبد النور أن المصنع الجديد سيضع مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للفايبر جلاس فى العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا واليابان، لافتًا إلى أن 90% من إجمالى إنتاج المصنع مخصص للتصدير للسوق الأوروبي.

من جانبها، أشارت روينا شيانج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جوشى" الصينية، صاحبة المصنع، إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري منذ 3 سنوات، إلا أن الشركة لديها إصرار كبير على الاستمرار في السوق المصرية.

وأوضحت، أن شركة جوشي الصينية لديها العديد من الفروع على مستوى العالم وتعد من أهم 500 شركة على مستوى العالم ،مؤكدةً أن افتتاح هذا المصنع سيكون حافزًا كبيرًا لجذب العديد من الاستثمارات الصينية للاستثمار في مصر.

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