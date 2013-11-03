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بلاغ جديد يتهم "باسم يوسف" بنشر الإباحية والعمالة للمخابرات الأمريكية

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بلاغ جديد يتهم "باسم يوسف" بنشر الإباحية والعمالة للمخابرات الأمريكية بلاغ جديد يتهم "باسم يوسف" بنشر الإباحية والعمالة للمخابرات الأمريكية
مقدم البلاغ: باسم سخر من "" الذي ارتبط به الشعب.. ويحرض على الفجور بإيحاءاته

كتب : طارق عباس منذ 43 دقيقة

تقدم سيف نور، مطرب، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" على قناة "سي بي سي" الفضائية والذي تم منع حلقته الأخيرة من العرض، يتهمه فيه بخدش الحياء العام والسخرية من الجيش المصري وقياداته ورئيس الجمهورية المؤقت والسخرية من إرادة الشعب في 30 يونيو والخيانة العظمى للبلاد.

حمل البلاغ رقم 14921 لسنة 2013 عرائض النائب العام، وقال مقدمه، إن باسم تعمد السخرية من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والذي يمثل هيبة الدولة والفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، والذي ارتبط به الشعب، كما ارتبط جمهور مشجعي النادي الأهلي ونادي الزمالك بصالح سليم، وحلمي زامورا، على حد تعبيره.

وأضاف مقدم البلاغ، أن باسم يحرض أبناء الوطن على الألفاظ المسيئة للحياء، ويعلم الأبناء الإباحة اللفظية عبر برنامجه، وهو ما يعد تحريضًا على الفسق والفجور والانحراف الفكري لأبناء الوطن وهو ما يهدد الأمن العام والذي يعتبر من جرائم الآداب العامة، متهما "يوسف" بتهديد الأمن القومي من خلال تكرار كلمة "الانقلاب العسكري" أكثر من مرة في برنامجه، وهو ما يهدد علاقتنا بالدول الخارجية والاتحاد الأوروبي والعالمي، كما اتهم باسم بأنه عميل مزدوج لجهاز المخابرات العامة الأمريكية.

وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بإلزام وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد باسم، ووقف برنامج "البرنامج" بشكل نهائي واستدعاء مالك القناة والشركة الراعية للبرنامج وجميع القائمين عليه، والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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