البابا تواضروس يحتفل بعيد ميلاده بدير الأنبا بيشوي غدًا

كتب : مصطفى رحومة منذ 25 دقيقة

يحتفل البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، غدًا، بعيد ميلاده الـ61، داخل المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهو اليوم الذي يوافق الموعد السنوى الأول للقرعة الهيكلية التي أتت به العام الماضي ليجلس على كرسي مارمرقس الرسول ليكون البابا رقم 118 في ترتيب بابوات الكنيسة.

ويفضل البابا الاحتفال بمناسباته الشخصية في نطاق ضيق جدًا، واحتفل به العام الماضي مع أعضاء المجمع المقدس وعدد من أعضاء المجلس الملي للكنيسة، الذين أحضروا للبابا "تورتة" عيد ميلاده، وأطفئوا الشمعة الـ60 في حياته، وهو يوم اختياره ليكون بابا للكنيسة.

يذكر أن يوم 18 نوفمبر هو العيد الأول لتجليس تواضروس على الكرسي البابوي، ورغم ذلك رفض أن تتم إقامة احتفالات خاصة بتلك المناسبة، كما كان يفعل البابا الراحل شنودة الثالث، وأصر على أن تكون احتفالاته في نطاق محدود، وأن يقصرها على إقامة قداسات صلاة ورسامة لأساقفة جدد بالكنيسة.