السيسي في ذكرى الهجرة: الجيش أقسم على حماية أمن وإرادة الشعب اقتداء بالرسول

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 7 دقائق

أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، يأتي إجلالاً وتعظيمًا لمبادئها، وأهدافها التي نلتمس منها نبراسًا يضيء لنا الطريق في شتى مناحي الحياة كشعب يتمسك بقيمه وعقيدته، وكجيش وطني قوي يحمي الوطن، ويدرأ عنه الأخطار التي تحدق بمستقبله.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة، يؤكدون ولاءهم المطلق للشعب المصري العظيم الذين أقسموا على حماية أمنه وإرادته، وصون مقدساته بأرواحهم ودمائهم، مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة محمد صلى الله عليه وسلم في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التي حفظت ديننا ودنيانا وقدسية وسلامة أراضينا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اللواء محسن علي عبدالنبي، نائب مدير إدارة الشؤون المعنوية نيابة عن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة العام الهجري الجديد 1435، وحضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الضباط والصف والجنود.