حملة لإزالة الإشغالات بشوارع الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية اليوم الأحد، لرفع الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق العامة لرفع الإشغالات وتيسير حركة المرور، وأسفرت الحملة عن رفع 100 إزالة و50 بائعا و10 شوادر لحوم مخالفة وتحرير 80 محضر إشغال طريق و40 محضر بيئة و40 محضر نظافة.

كما تم تحرير 778 مخالفة انتظار خاطئ و48 مخالفة بدون قيادة و40 بدون رخصة سير و60 حجز سيارة ميكروباص بدون ترخيص.

كما تم تحرير 1024 مخالفة متنوعة و33 مخالفة سير عكس الاتجاه وحجز 19 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.