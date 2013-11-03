أهالي قليوب يحاصرون مجلس المدينة اعتراضًا على نتيجة قرعة المساكن الجديدة

كتب : حسن صالح منذ 57 دقيقة

حاصر العشرات من أهالي مدينة قليوب، من حاجزي الوحدات السكنية في إسكان القرعة، مجلس المدينة ومنعوا رئيس المجلس من الدخول، احتجاجًا على عدم حصولهم على شقق في القرعة رغم استحقاقهم لها، ومنحها لأشخاص خارج مدينة قليوب بالمخالفة للقانون.

وأغلق المتظاهرون، باب المجلس، ما اضطر الموظفين إلى مغادرة المبنى، وعلق الأهالي لافتة كبيرة على باب المجلس مكتوب عليها "نحن معتصمون ومضربون عن الطعام حتى نستلم شققنا وتعود حقوقنا المنهوبة".

وقال عيد علي جمعة، أحد المتظاهرين، "تقدمت بطلب للحصول على شقة، ودفعت ألف جنيه مقدم حجز، وأعطاني المجلس وصلًا بالمبلغ، وتم إدراجي ضمن المستحقين للشقق التي يبلغ عددها 250 شقة، بعد البحث وانتهاء عمل اللجنة المشكلة، لكنني فوجئت الأسبوع الماضي أثناء إجراء القرعة حصول عدد من الأشخاص من أصحاب البيوت والعمارات على الشقق، واللي محتاج الشقق فعلًا اسمه غير موجود".

كان عدد من الحاجزين للشقق السكنية بقليوب، تعدى منذ يومين على أعضاء اللجنة المشكلة لإجراء القرعة العلنية داخل مركز شباب المدينة، وذلك قبل الانتهاء من سحب آخر 20 اسمًا بهدف إفساد القرعة وإلغائها، ومزقوا الأوراق الخاصة بعمل اللجنة لطمس أي معالم للأسماء التي فازت بالوحدات السكنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة قليوب، وإحالته للنيابة فتولت التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.