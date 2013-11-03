وزير الصناعة:مصنع لإنتاج الفايبر جلاس باستثمارات صينية 230مليون دولار

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم نهاية الشهر الجارى افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الفايبر جلاس، باستثمارات صينية تصل إلى 230 مليون دولار، حيث سيتم بدء إنتاج الخط الأول بطاقة إنتاجية 80 ألف طن سنوياً قيمتها 500 مليون جنيه، وجارى الإعداد لتشغيل الخط الثانى بنفس القيمة الإنتاجية، ليصل إجمالى إنتاج المصنع الأول إلى 160 ألف طن سنوياً، كما يتيح المصنع ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الوزير، عقب لقائه اليوم بـروينا شيانج نائب رئيس مجلس إدارة شركة جوشى الصينية اليوم، إن المصنع الجديد والمقام بمنطقة العين السحنة سيضع مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للفايبر جلاس فى العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا واليابان، مؤكداً حرص الحكومة على جذب مثل هذه الاستثمارات الناجحة للاستثمار فى السوق المصرى، خاصة فى هذا المجال، والذى ينتح منتجات متعددة الاستخدامات، حيث يستخدم الفايبر جلاس فى صناعة السيارات والسفن والمنتجات البلاستيكية وغيرها من المنتجات.

وأشار إلى أن المصنع الجديد يعتمد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالمياً فى إنتاج الفايبر جلاس، سواء من خلال أحدث الماكينات أو من خلال العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، حيث تم إيفاد عدد 100 مهندس وعامل مصرى للتدريب بالشركة الأم بالصين لإكسابهم الخبرة اللازمة للعمل فى هذا المجال، لافتاً إلى أن 90% من إجمالى إنتاج المصنع مخصص للتصدير للسوق الأوروبى.

من جانبها أشارت روينا شيانج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جوشى الصينية، إلى أن افتتاح هذا المصنع فى مصر جاء بعد دراسات مستفيضة للشركة الأم، حيث تمتلك مصر مزايا عديدة جعلتها المقصد الرئيسى للشركة لإقامة مثل هذا الاستثمار الكبير ، مؤكدة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد المصرى منذ قرابة الـ3 سنوات إلا أن الشركة لديها إصرار كبير على الاستمرار فى السوق المصرى.

وأوضحت أن شركة جوشى الصينية لديها العديد من الفروع على مستوى العالم وتعد من أهم 500 شركة على مستوى العالم، مؤكدة أن افتتاح هذا المصنع سيكون حافزا كبيرا لجذب العديد من الاستثمارات الصينية للاستثمار فى مصر.

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