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استخدام الخلايا الشمسية كبديل فى عملية زراعة الكبد

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استخدام الخلايا الشمسية كبديل فى عملية زراعة الكبد استخدام الخلايا الشمسية كبديل فى عملية زراعة الكبد

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين برئاسة البروفسور جارى- بلتز، فى جامعة ستانفورد الأمريكية، إلى شفط من خلايا الأنسجة الشمسية لدى مرضى الكبد، وإعادة تعديلها فى المعمل للحصول على خلايا كبد إنسانى مماثل لاستخدامها كبديل فى زرع الكبد.

وأكد البروفسور الأمريكى أن كبد الإنسان يزن 5ر1 كيلوجرام وتحتوى على 200 مليار خلية، وعن طريق استخدامها معمليا يمكن إنتاج مليار خلية مطابقة لخلايا الكبد ويتم حقنها لكى تعطى 100 مليار خلية، وقد تم حقن 5 ملايين من هذه الخلايا الشمسية فى كبد الفئران، والتى تعانى من تدمير كامل للكبد علما بأن كبد الفئران يزن 8ر1 جرام وقد استخدم العلماء الموجات فوق الصوتية فى عملية الحقن وبعد أربعة أسابيع تبين أن دم هؤلاء الفئران أصبح يحتوى على بروتين من خلال الخلايا المزروعة، كما أن الكبد بدأ فى عمله وفقا لاختبارات الدم التى أجريت، وأن الخلايا المزروعة أخذت مكانها فى الأنسجة.

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مصر 365