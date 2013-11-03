زهرة عرفات: أحصد سلبيات الزواج السري

يتواصل في الكويت تصوير المسلسل الدرامي التلفزيوني الجديد "الواجهة" من تاليف الفنانة الكبيرة اسمهان توفيق واخراج سائد بسير الهواري ، وبطولة عدد بارز من النجوم فى مقدمتهم الفنانة القديرة سعاد عبداللة وغازى حسين وعبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وعبير أحمد وغيرهم .

المسلسل يتعرض لموضوع الزواج السري والعلاقات غير المعلنة، والاثار السلبية المترتبة على تلك العلاقات على الأبناء على وجه الخصوص .

وحول دورها في المسلسل تقول الفنانة زهرة عرفات "قبل الحديث عن دوري أشير إلى أن المسلسل عمل درامي ثري بالمضامين يناقش قضية العلاقات غير المعلنة التي فرضت نفسها على شريحة كبيرة من المجتمع في العالم العربي على وجه الخصوص . وفى العمل اجسد دور " زينة " التي تحصد سلبيات تلك العلاقة . عبر شخصية تمر بعدد من المراحل والمتغيرات فى الحالات النفسية التي تعصف بها على مدى احداث هذا العمل الكبير الذى اتوقع له ان يعرض فى مطلع العام المقبل فى عدد من الفضائيات الخليجية" .

أما الفنانة عبير احمد فقالت دورها في المسلسل "اقدم دو الدكتورة امل، وهي شخصية محورية وتكاد تكون كاتمة الاسرار في احداث هذا العمل الذى يطوف بنا في جملة من القضايا الاجتماعية وان ظل المحور الاساسي هو الزواج السري وتبعاته".,

,احداث المسلسل تتحرك على مدى مراحل زمنية متعددة ما يمنح الشخصيات الكثير من الحضور والتحليل والعمق من اجل اثراء الشخصيات وتعميق الحدث الذى سيثير كثير من الجدل عند عرض العمل قريبا .