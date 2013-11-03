استطلاع بصيرة :44 % يوافقون على وقف عرض "البرنامج".. و48 % يعترضون

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعا للرأي العام حول برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، بعد إذاعة الحلقة الأولى من الموسم الجديد التي أثارت كثيرا من اللغط وأظهرت النتائج أن 44% من المشاهدين يوافقون على وقف عرض البرنامج مقابل 48% لا يوافقون على ذلك في حين أعرب 8% عن عدم قدرتهم على تحديد ذلك.

وقال الدكتور ماجد عثمان مدير عام المركز إن الاستطلاع أجرى بعد أربعة أيام من إذاعة وقبل صدور قرار من قناة سي بي سي بوقف إذاعة البرنامج، وهى المرة الثانية التي يجرى فيها الاستطلاع حيث أجراه مركز بصيرة باستخدام نفس الأسئلة في نهاية أبريل 2013.

> وأشار إلى أن نتائج الاستطلاع أوضحت أن 61% من المصريين سمعوا عن برنامج "باسم يوسف" مقارنة بحوالي 57% خلال شهر أبريل الماضي من العام الجاري، لافتا إلى أن نسبة الذين سمعوا عن برنامج باسم يوسف ترتفع في الحضر عن الريف لتبلغ 77 % في الحضر مقابل 48% في الريف.

وأظهر أن من بين من سمعوا عن البرنامج 29% يتابعون البرنامج بانتظام و54% سبق أن شاهدوه ولكن لايتابعونه بانتظام و17% فقط لا يشاهدونه، مشيرا إلى أن النتائج لا تختلف عن التي تم رصدها في أبريل 2013، ليبلغ عدد متابعي البرنامج بانتظام حوالي 8.8 مليون مشاهد داخل مصر.

وعن سؤال المواطنين عن الموافقة على وقف عرض البرنامج بعد الحلقة الأولى من الموسم الجديد، أوضح عثمان أن الفئة العمرية من 50 عاما فأكثر ترتفع بها نسبة الموافقة على وقف عرض البرنامج لتبلغ 53% مقابل 37% بين الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، كما تبلغ 44% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط مقابل 38% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى.

وأوضح أن نسبة من سمعوا عن البرنامج ترتفع بين المستوى التعليمي الأعلى لتبلغ 92% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى مقابل 44% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، وترتفع بين الشباب لتبلغ 73% في الفئة بين 18 إلى 29 عاما مقابل 51% بين الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.

وحوال سؤال من شاهدوا البرنامج عن إعجابهم به، أعرب 35% عن إعجابهم به، فى حين أعرب 13% أنه يعجبهم لكن الحلقة الأولى من الموسم الثاني لم تعجبهم، بينما 52% أجابوا بأن البرنامج لا يعجبهم.

جدير بالذكر أنه في أبريل 2013 أجاب نصف المصريين بأن البرنامج يعجبهم والنصف بأن البرنامج لا يعجبهم.

وأشارت نتائج هذا الشهر إلى أن نسبة الذين يعجبهم البرنامج تصل إلى 47% بين الشباب من 18-29 سنة مقابل 22% بين المصريين في العمر 50 سنة فأعلى، كما ترتفع نسبة الذين يعجبهم البرنامج لكن حلقة الموسم الجديد لم تعجبهم من 9% بين الشباب من 18-29 سنة إلى 19% بين المصريين في العمر 50 سنة فأعلى.

وعن سؤال المواطنين الذين لم يعجبهم البرنامج عن السبب، أعربوا عن استهزاء" البرنامج" بالناس، ووجود ألفاظ خارجة بجانب وجود إيحاءات جنسية وإهانة رموز البلد.

> وأوضح مدير المركز أن الاستطلاع استخدم الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1964 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة بجميع محافظات الجمهورية، وتمت خلال يومي 30 و31 أكتوبر 2013.

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