"عالم جديد" لحقوق الإنسان تراقب محاكمة مرسى غداً

تقدمت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" بطلب إلى هيئة محكمة استئناف القاهرة، بصفة مراقب، لحضور محاكمة الرئيس السابق المعزول محمد مرسى غدا الاثنين4 نوفمبر.

وأوضح عماد حجاب، الخبير والناشط الحقوقى، أن مراقبة المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لإجراءات لجلسات المحاكمة أمر شديد الأهمية، حتى فى حالة موافقة هيئة الحكمة على بثها إعلاميا، لأن التواجد الميدانى مهم فى الرصد والتوثيق للملاحظات داخل المحكمة.

وأضاف حجاب، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من حضور المحاكمة هو متابعة إجراءات المحاكمة، والتأكد من تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وأنه فى حالة عدم منح المحكمة لتصاريح للمنظمات لحضورها أو قصرها على عدد محدود سيتم الاستعانة بعدد من المحامين المتطوعين الذين يحصلون على تصاريح للمشاركة فى نشاط مراقبة الجلسات.

وقال عماد حجاب، إن أعمال المراقبة سوف تتضمن متابعة المعايير المتعلقة حقوق المتهمين والمجنى عليهم فى المحاكمة العادلة العلنية والمنصفة والشفافة، وأسلوب التعامل مع المتهمين ودفاعهم، والتعامل مع المدعين بالحق المدنى، وإتاحة الفرصة الكاملة فى عرض مطالبهم وحماية 60 مدعيا بالحق المدنى أثناء دخولهم وخروجهم من جلسات المحاكمة واضطلاع كافة الأطراف على ملف القضية.

يذكر أن مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" راقبت محاكمة الرئيس الأسبق مبارك لجلسات المحاكمة عقب ثورة 25يناير 2011.