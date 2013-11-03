مشايخ الصوفية من باريس يدعون الصوفيين لممارسة حقوقهم السياسية

أعلن مشايخ الطرق الصوفية المتواجدون بالعاصمة الفرنسية باريس، عن إنشاء اتحاد عالمى للصوفية عالمية تتخذ العاصمة الفرنسية المقر الرئيسى لها، لمكافحة التشدد والتطرف من أوروبا وتنتقل إلى باقى دول العالم.

وأكد مشايخ الطرق أن هذا الاتحاد سيقود الصحوة الصوفية القادمة، مشيرين إلى أن المنهج الصوفى هو الحل الأمثل لمشكلات الأمة وخصوصا الأخلاقية منها والاجتماعية والاقتصادية.

وعن أهداف الاتحاد قال الشيخ علاء أبو العزائم فى البيان الختامى الصادر عن المؤتمر الصوفى العالمى، تحقيق الترابط والتعاون بين الطرق الصوفية على مستوى العالم، ونشر الفكر الصوفى الوسطى الذى لا يميل إلى الإفراط والتفريط.

وعن آليات تحقيق الأهداف أكد أبو العزائم على استمرار عقد مؤتمرات بصفة دورية، لبحث أوجه العمل الإيجابى لمصلحة الصوفية والتصوف وإنشاء صندوق مالى تابع للاتحاد لتمكين الطرق الصوفية لتنفيذ برنامجها الإصلاحى الشامل.

والاهتمام بالبرنامج الإعلامى الصوفى من خلال إنشاء مجلة وموقع وقناة فضائية يتبعوا تنظيم الصوفية، ودعوة الصوفية بأن يمارسوا حقوقهم الكاملة فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية حيثما كانوا، واستثمار ثقلهم البشرى والروحى فى خدمة قضايا الإسلام والمسلمين