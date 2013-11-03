أبوتريكة هداف الأهلي في النهائي بتخطى الخطيب وبيبو

انفرد محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي بلقب هداف الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا بعد أن سجل هدف الفريق الأحمر الوحيد في شباك أورلاندو بايرتس في ذهاب نهائي نسخة 2013 من البطولة.

وكان تريكة متساويا في عدد الأهداف مع محمود الخطيب الذي سجل 3 أهداف جميعها جاءت في شباك أشانتي كوتوكو عام 1982 بواقع هدفين في مباراة الذهاب وهدف في مباراة الإياب.

وكذلك يحمل خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق نفس الرصيد من الأهداف بعد أن سجل هاتريك في إياب نهائي نسخة 2001 أمام صن داونز الجنوب إفريقي وهي الثلاثية التي جلبت للأهلي البطولة الثالثة في تاريخه.

أبوتريكة كان قد سجل 3 أهداف في نهائيات دوري أبطال إفريقيا الأول كان في شباك النجم الساحلي عام 2005 والثاني كان في شباك الصفاقسي في مباراة الذهاب عام 2006 أما الثالث فكان هدفه الشهير في مرمى نفس الفريق في مباراة الإياب والذي منح الأهلي البطولة الخامسة في تاريخه.

أبوتريكة مازال أمامه الفرصة لتوسيع الفارق لصالحه في النهائي الأخير له إذا استطاع أن يهز شباك أورلاندو في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل.