"وطني الإمارات" تطلق مبادرة " هذا علم داري.. وهذا أساسي"

استجابة من مؤسسة "وطني الإمارات" لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - ، التي أطلقها كتغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء فيها: "نريد علمنا خفاقا على مبانينا ومرافقنا ومؤسساتنا .. فيه قوة وطاقة وحركة تغير الزمن وتصنع الإنجاز"، للاحتفال في الثالث من نوفمبر بيوم العَلَم، واعتبارها مناسبة وطنية سنوية يحتفل بها الإماراتيون تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله - مقاليد الحكم، وذلك عبر إطلاقها جملة من الفعاليات الوطنية والمجتمعية تمتد طيلة أيام الشهر الجاري تحت شعار "هذا علم داري..وهذا أساسي"، وتهدف إلى تعزيز قدسية وانتماء أبناء الوطن لعَلَم الدولة، وتعميق مقومات المواطنة الصالحة، وولاء أبناء الوطن لمرتكزات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الشعار الذي تفضل صاحب السمو بوضعه إلى جانب تغريدته والتي أعلن فيها عن مبادرة يوم العَلَم هو من تصميم مؤسسة "وطني الإمارات" هدية لشعب الإمارات الوفي، وعلامة محبة وإخلاص للدولة وحكامها رعاهم الله.

> مدير عام مؤسسة "وطني الإمارات" سعادة ضرار بالهول الفلاسي أعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز بهذا الحدث الوطني وأن تقرن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله – بشعار العلم الذي أهدته مؤسسة "وطني الإمارات" للوطن، وأضاف بالهول في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " قائلا: "عَلَم الإمارات.. رمز المجد وعزة الوطن وشموخه يعتبر العلم أحد الرموز الوطنية للدولة المستقلة وسيادتها وعنوانها ورايتها التي تمثلها في جميع الأماكن والأزمنة، كما يرتبط العلم ارتباطاً وثيقاً بالسلام الوطني الخاص بالدولة فيرفرف على أنغام السلام الوطني فيما يحظى الاثنان باحترام وتقدير سكان الدولة على اختلاف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية والمادية لأنه ببساطة يمثل الجميع من دون استثناء".

كما أعرب عن سعادته بأن يكون على قمة جدول فعاليات وأنشطة "يوم العَلَم" احتفالية سيمفونية "رسالة الإمارات للسلام"، تحت شعار "أسعد شعب" المستلهمة والمستوحاة من قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- رعاه الله -، حيث سيتم رفع العلم في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء، الموافق 6 الشهر الجاري في دار الاتحاد بحضور طلبة المدارس وذلك ضمن أنشطة ميدانية وورش عمل في مدارس وجامعات الدولة بالإضافة إلى مؤسساتها وهيئاتها الحكومية. وتنظيم معرض "علم داري" في جامعة زايد بدبي، وتدشين كتاب ومعرض شهيد العلم، إلى جانب العديد من المحاضرات التي سيلقيها سعادته بهدف تكريس مجموعة من القيم تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية، وتجنيد كافة فئات المجتمع بمختلف أطيافه لخدمة الدولة، وإعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن عَلَم اتحاد الإمارات هو الهوية الأساسية للدولة ورمزها.

على جانب أشاد سعادة بالهول بقيام كادر مؤسسة "وطني الإمارات" وكتجسيد عملي لهذه الاحتفاليات بوضع العلم كشعار على صدورهم، وإسدالهم أعلاما كبيرة من نوافذ مكاتبهم احتفالا بيوم العَلَم، وأكد سعادته أن "علم أي دولة هو راية شموخها وعزتها، وعرافة لوجودها المكاني والزماني في أي حدث وبقعة من الأرض، وأن الكثير من الدول تحتفل بيوم العَلَم، ولا أظن أن هناك عَلَم يستحق التكريم أكثر من عَلَم وطننا الغالي، لذلك تحرص "وطني الإمارات" على تبني مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رمز دبي وقائدها العظيم- رعاه الله - عرفاناً وتقديرا لعطاء سموه، في ظل الإنجازات الرائدة التي تحققت في كافة المجالات والميادين، ولما ليوم العَلَم من وقع عظيم في قلوبنا مواطنين ومقيمين.

على جانب آخر يتعلق بالمبادرات والبرامج باحتفالية "وطني الامارات" قالت تميمة النيسر مدير إدارة الفعاليات والمعارض: ستجدد "وطني الإمارات" إطلاق الحملة "عملي يعلي علمي" في إطار معرض لمخترعات وأعمال إماراتية لطلاب المدارس والمعاهد التطبيقية وكليات التقنية العليا. والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله-، في 21 نوفمبر 2012 ضمن مبادرات المؤسسة.

> وأوضحت النيسر فيما يخص كتاب ومعرض الشهيد بأن قصة "شهيد العلم" ستكون مستوحاة من رواية الدكتور سالم حميد "سهيل" التي تروي قصة سالم سهيل أول شهيد إماراتي الذي استشهد في معركة طنب الكبرى عام 1971 حيث قام الرسام الإماراتي علي كشواني الذي يبلغ من العمر 17 عاما برسم أحداث القصة للأطفال سعيا من مؤسسة "وطني الإمارات" إلى خلق نموذج بطل قومي إماراتي وسيصاحب إطلاق القصة معرضا فنيا للوحات علي كشواني الخاصة بالقصة في دبي مول.

بدوره قال عبد العزيز النجار مدير إدارة الاتصال والدعم المؤسسي في مؤسسة "وطني الإمارات" والمدير التنفيذي لمشروع "فيلمي": تزامنا مع فعاليات يوم العلم في 3 نوفمبر، والعيد الوطني في 2 ديسمبر، ستطلق "وطني الإمارات"، منتجات وطنية خاصة وتحمل بصمات هذه الاحتفاليات وستكون متوفرة بالأسواق وفي أجنحة خاصة تحمل بصمة "وطني الإمارات" وذلك عبر محطات “إينوك” و”إيبكو” وفي جناح “وطني الإمارات” في مردف سيتي سنتر، وكذلك في احتفالية "يوم العلم” التي ستنظمها المؤسسة في 16 نوفمبر، كما يمكن بيع هذه المنتجات لتجار الجملة والمؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية والجامعات من خلال التواصل مع المؤسسة على البريد الإلكتروني Marketing@watani.ae

وأضاف النجار: سيتم توفير هذه المنتجات طوال العام، كما ستطلق " وطني الامارات" منتجات فاخرة محدودة الإصدار تحمل علامات ماركات عالمية شهيرة كما ستحمل في الوقت ذاته الهوية الإمارتية ومشاعر الفخر والإعتزاز ببلدنا الأجمل والأرقى من بين دول العالم.

وتابع النجار : "نحن في مؤسسة "وطني الإمارات" لا نهدف إلى تحقيق عائدات مالية من خلال بيع هذه المنتجات الوطنية، وإنما إلى تعزز الهوية الوطنية وتعميق الولاء والانتماء لدى أبناء الإمارات،من خلال طرح منتجات وإكسسوارات تعكس طموحات وتطلعات شعبنا واعتزازه العميق بهويته ورموزه الوطنية التي أعطت فأجزلت العطاء" .

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