السبانخ والبطاطا الحلوة لمحاربة التجاعيد

عرفت السبانخ منذ القدم بأنَّها من الأطعمة الأساسيَّة في تقوية الجسم ومحاربة الأمراض. وقد أشارت دراسات عديدة إلى أنَّ تناول كميَّة كبيرة من السبانخ، بشكل دوريَّ، يقلّل من أخطار التعرُّض للأمراض المزمنة والأورام. ولكن هل سمعتِ يوماً بفوائد السبانخ في مكافحة التجاعيد؟

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• وكشفت الدراسات الحديثة أنَّ السبانخ من أهمّ الأطعمة في مكافحة التجاعيد وعلامات التقدُّم في السِّن. فأحماض الفوليك، التي تحتويها السبانخ، تساعد في إصلاح الحمض النووي والحفاظ عليه؛ وذلك من خلال تحسين قدرة الخلايا على الشِّفاء والتجدد.

• فضلاً عن ذلك، يقوم الماء الموجود في السبانخ بتخلل أغشية الخلايا، ممّا يقلّل من ظهور التجاعيد، ويجعل الجلد أكثر مرونة.

ولكنَّ الأمر لا يقتصر على السبانخ فقط، فهناك البطاطا الحلوة، والتي يظنُّها الكثيرون بأنَّها ضارة بالبشرة، كونها تحتوي على الكثير من السكريَّات، ولكنَّها في الحقيقة من أكثر الأطعمة فائدة للبشرة، من خارج الجسم وداخله.

• كما أنَّ البطاطا الحلوة غنيَّة بفيتامين "ج"، الذي يؤدّي دوراً هاماً في عمليَّة إفراز مادة الكولاجين، وبالتخفيف من التجاعيد تالياً؛ فالعلاقة بينهما عكسيَّة، على قاعدة أنّ ازدياد نسبة الكولاجين في الجسم تقلّل من نسبة التجاعيد، والعكس صحيح.

• وللتمتُّع بشباب دائم وبشرة خالية من التجاعيد، عليكِ أن تتناولي 4 ملليغرامات من فيتامين "ج" يومياً، ولمدَّة 3 أعوام. ويمكن لثمرة واحدة من البطاطا الحلوة اللذيذة أن تقلّل من تجاعيد بشرتكِ، بنسبة 11%.

• وإذا لم تتوفَّر لديكِ البطاطا الحلوة بصورة يوميَّة، يمكنكِ الاستفادة من منتجين بديلين، هما: الجزر، والبرتقال.

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