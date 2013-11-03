3 نصائح لوضع المكياج حسب شكل وجهك

هل كنت تعلمين أنّ طلتك ستتغيّر إن وضعت المكياج بشكلٍ يتناسب مع شكل وجهكِ؟ هل سبق أن حاولت تطبيق نصائح تجميليّة من هذا النوع؟ سنقدّم لكِ بعض النصائح التي ستساعدكِ في تحسين طلّتكِ، وفقاً لشكل وجهكِ.

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1. الوجه البيضويّ:

من الأفضل استعمال كريم أساس بالألوان الناعمة أو الطبيعيّة. ضعيه على أسفل الجبين وحول الأنف. حافظي على شكل الحاجبين الطبيعيّ، ما يُساعدك في تحديد الطلّة. لا تستعملي مستحضرات المكياج الثقيلة على العينين والشفتين. إن كنتِ ترغبين في تسليط الضوء على العينين، عندها استعملي ألواناً طبيعيّة على الشفتين. وإن كان العكس صحيحاً فضعي ألواناً خافتة على الشفاه وظلال ألوان قويّة.

2. الوجه المستدير:

يمكن استعمال كريم الأساس لتنحيف الوجه. أوّلًا، ضعي أساساً داكن اللون على الوجنتين والأطراف، ما سيظهر الوجه نحيفاً. ضعي ظلالًا داكناً على العينين، واستعملي هايلايتر جيّداً عليهما. ننصحكِ باللجوء إلى لونين من كريم الأساس للحصول على طلّة ممتازة.

3. الوجه الم ربّع:

استعملي كريم أساس داكن اللون للوجّه، من أجل إعطاء الوجه زاوية مستديرة. ضعي البلاش على أعلى الوجنتين. ضعي كريم أساس ناعم اللون على الجبين والأنف. يمكن أيضاً مزج اللونين للحصول على طلّة ممتازة.

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