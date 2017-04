Arabs Got Talent: اللجنة تفتعل الإثارة على طريقة Arab Idol

بدت لجنة التحكيم في الحلقة الثانية من العروض المباشرة مرحلة التصفيات النهائية "استعراضية" أكثر من المشتركين الذين تنافسوا على لقب "arabs got talent" ،ربما لأنهم لم ينجحوا بتحقيق الجدل الذي حققه اعضاء لجنة تحكيم برنامج "arab idol " ولذلك خيمت المبالغة على تصرفات وحوارات نجوى كرم وعلي جابر وناصر القصبي وأحمد حلمي، الذين حاولوا أن يضفوا شيئاً من الإثارة على أجواء الحلقة وصلت الى حد الافتعال الظاهر والواضح من خلال المناكفات التي اعتمدتها نجوى كرم مع علي جابر من جهة ومع أحمد حلمي وناصر القصبي من جهة أخرى أو من خلال وصفها لزملائها الثلاثة بـ"العصابة" هي التي اعتادت على استخدام بعض العبارات الشعبية عند التعبير عن إعجابها بأحد المشتركين وأبرزها عبارة "يخرب بيتك" الشهيرة التي صارت ملازمة لها.

همسات وتقسيم أدوار

وكما في حلقة من حلقات العروض المباشرة، وقف ثمانية مشتركين أمام لجنة التحكيم لكي يعبروا عن موهبتهم ولكي يثبتوا أنهم يستحقون الانتقال الى مرحلة التصفيات النهائية والفوز بلقب "arab idol " ولذلك اشتدت المنافسة بين فريق" back stage" الذي قدم استعراضاً رائعاً، لكنه لم يشفع له ولم يتمكن من فرض نفسه امام الاستعراض الاحترافي الذي قدمه فريق "sherifian" حيث اثبت كفاءة عاليه في أدائه المتميز الذي لا يخلو من الخطورة والبراعة والخفة، فاستطاع ان يحجز لنفسه مكاناً على اللقب بعد ان صوت لمصلحته نجوى كرم وأحمد حلمي وناصر القصبي بينما صوت على جابر للفريق الأول، واللافت ان اعضاء لجنة التحكيم الأربعة اكثروا من همساتهم ووشوشاتهم وكأنهم اتفقوا على تقسيم الأدوار وعلى النتيجة قبل ان يعلن كل واحد منهم رأيه مباشرة على الهواء.

خيبة أمل

الثنائي مهدي وصوريا الشريكان في الحب والهيب هوب اللذان حوّلا رقص الشارع إلى قصيدة شعرية لم ينجحا في حصد ما يكفي من أصوات الجمهور التي تؤهلهما للمنافسة والفوز، على الرغم من الجهد الذي بذلاه لكي يكونا على قدر المسؤولية، أما روي خوري الذي استعان بفرقة لكي يمنح استعراضه في الرقص شيئاً من الزخم والتميز، فلم يسعفه هو الآخر الحظ، ومثلهما أحمد محمود الذي استعرض موهبته بالعزف مدعوماً بفرقة فنية رافقته رقصاً وعزفاً على الإيقاعات أثناء عزفه على آلة النفخ التراثية التي كانت قد أهلته إلى مرحلة النصف نهائيات، في مرحلة الاختبارات.

بكاء الطفل نائل

بالنسبة إلى المشترك عبد الله المصعبي الذي قدم استعراضه على الدراجة الهوائية، فلم يبدِ اي تميز في أدائه على المسرح بل بدا عشوائياً و كأنه غير مستعد او مهيء للمنافسة أو حتى غير مهتم بها، اما العازف الصغير نائل طرابلسي، فخيب ظن الذي توقع له الكثيرون ان ينتقل الى مرحلة التصفيات النهائية، وكان لافتاً تلاوته لسورة الفاتحة عند إعلان النتيجة التي لم تصب في مصلحته، ولكن يبدو ان الصغير لم يفهم ما يحصل عندما ظل واقفاً على المسرح ظناً منه انه نجح في المسابقة، ولم يكتشف الحقيقة إلا عندما أصبح خلف الكواليس، حيث أعلمه والديه بذلك فغرق في البكاء ويبدو ان مديح لجنة التحكيم له في مرحلة الاختبارات وخصوصاً نجوى كرم التي اعتبرته اهم من الكثير من الملحنين، جعلته يعيش على أمل خذله ولم يكن على قدر طموحاته.

ندير عمار، الشاب المصاب بمرض التوحد، استطاع ان ينال أعلى نسبة تصويت وأن يكون أول الفائزين في الحلقة، هو الذي قالت والدته لـ"سيدتي نت" انها لا تعتقد ان ابنها سيفوز بلقب "arabs got talent"، وان كل الهدف من مشاركته في البرنامج ابراز موهبته امام الناس.

أما مفاجأة الحلقة الثانية من مرحلة العروض المباشرة من برنامج "arabs got talent" فكان فريق "black fingers " الذي جسد بأصابعه لوحات فنية مميزة، حازت على إعجاب الجمهور.

