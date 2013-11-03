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هل تعتزل جميلة التلفزيون بعد "عودة مهند"؟

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هل تعتزل جميلة التلفزيون بعد "عودة مهند"؟ هل تعتزل جميلة التلفزيون بعد "عودة مهند"؟

اختارت الممثلة التركية أويكو كاراييل الشهيرة بجميلة في "عودة مهند"، العمل في المسرح على التلفزيون الذي أرهقها عامين متتاليين في مسلسل "عودة مهند" الذي شاركها بطولته كيفانش تاتليتوغ وبوغرا غولسوي.
ووافقت جميلة على بطولة المسرحية الكوميدية الجديدة "القاتل جو" ويشاركها بطولته الممثل الشاب آنجين هلبري الذي سيخرجها أيضاً، وهو من رشحها لها، وحين سألته الصحافة عن رأيه بها أجاب بثقة "أويكو فنانة موهوبة ورائعة، وأنا شديد الثقة بها كمخرج وكممثل، ودورها في مسرحية القاتل جو صعباً وليس سهلاً أبداً، ويتطلب ممثلة محترفة ومبدعة، وهي أبدعت جداً في أداء دورها خلال البروفات وسترونها على المسرح بدور جديد عليها ومختلف سيغني مسيرتها الفنية".
ويتوقع النقاد في تركيا نجاحاً خاصاً ومميز لهما مسرحياً بعد أن اشتهر الأثنان بقوة في السنتين الأخيرتين، أويكو عبر مسلسلها "عودة المهند" في أول بطولة تلفزيونية لها، وآنجين عبر الموسمين الأول والثاني من مسلسل "الإنتقام" الذي يقوم فيه بدور صديق البطلة يامور (دارين) بيرين سات، وحقق له شهرة واسعة خارج تركيا لم يحققه سابقاً في أدواره الصغيرة وكان من بينها دوره في الموسم الخامس من "الأوراق المتساقطة".

تابعوا مقابلة خاصة مع جميلة بطلة "عودة مهند".

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