جماهير الشباب تطالب الهلال بوقف استفزازات الشمراني

طالبت الجماهير نادي الشباب السعودي، بتدخل رئيس نادي الهلال عبد الرحمن بن مساعد لإيقاف الاستفزازات المستمرة التي يقوم بها مهاجم الفريق ناصر الشمراني ضد ناديهم.

وأعربت الجماهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبها من الشمراني بعدما صدر عنه من تصاريح عقب لقاء الهلال والشباب الماضي.

حيث قال اللاعب أنه معتاد على الضغط الجماهيري كونه كان يلعب في السابق ضد الجماهير أما الآن فهو يلعب مع الجماهير.

وهو التلميح الذي فهمته جماهير الشباب على أنه مقصود به أن الشباب لا يوجد به جماهير، وأنه في السابق كان يلعب بدون جمهور.

وأكدت الجماهير أن نادي الشباب هو من صنع نجومية الشمراني، مشددة على ضرورة تقديمه الاعتذار للجماهير.