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طرح واحة ميدوم ببني سويف للاستثمار السياحي

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طرح واحة ميدوم ببني سويف للاستثمار السياحي طرح واحة ميدوم ببني سويف للاستثمار السياحي

بني سويف : سيد عبد الغني
أعلن المستشار/ مجدي البتيتي محافظ بني سويف عن طرح واحة ميدوم  للاستثمار السياحي بالمزاد العلني  لدعم التنمية السياحية وتنويع المنتج السياحي والاستغلال الأمثل للمنطقة من خلال استثمارات غير تقليدية تهدف إلى تنشيط وازدهار السياحة خاصة مع تواجد هرم ميدوم الأثري التاريخي .

  وأضاف المحافظ أنه تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لطرح الواحة التي تبلغ مساحتها 42 الف متر مربع بالتنسيق مع إدارة السياحة بالمحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية بالقاهرة وتحديد الأسعار التقديرية  بحضور مندوب من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لطرح الواحة السياحية  بنظام حق الانتفاع  لمدة 25 عاما مع اتخاذ كافة الإجراءات طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات.   

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