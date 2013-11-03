"الوفد" بأسيوط: مجزرة "البداري" دليل على غياب الدولة بكافة مؤسساتها

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 32 دقيقة

حمل حزب الوفد بأسيوط، الأجهزة الأمنية، والمحافظة، والمؤسسات الدينية، وجميع مؤسسات الدولة، ما وصلت إليه الأمور من تطورات في مركز البداري، التي نجم عنها مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا.

ووصف عادل عبد الحافظ، عضو اللجنة العامة لحزب الوفد، ما حدث بـ"المجزرة"، مؤكدًا أن "البداري تدفع فاتورة غياب الدولة ومؤسساتها، والتقصير الشديد من الأمن، وشباب الوفد اقترحوا مبادرة ترابط على محافظ أسيوط فى مؤتمر الشراكة من أجل الحفاظ على السلام المجتمعى منذ شهر 9 الماضي،ولم يتم الاستجابة".

وأكد عقيل إسماعيل عقيل، القيادي بشباب الوفد إن "الأسباب الرئيسية لحدوث تلك الأحداث الدموية والثأرية هو انتشار السلاح بشكل مكثف بجميع أنواعه، حتى أصبح تسليح العائلات يفوق تسليح قوات الأمن نفسها، وكذلك غياب الحملات الأمنية الدائمة للقبض على الخارجين على القانون وتركهم يعبثون بأمن المجتمع".