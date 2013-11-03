إيهاب واصف: حذر بمحال الذهب غدا خشية من ردود أفعال محاكمة مرسى

قال إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن محال الذهب تتوخى الحذر فى ممارسة عملها غدا الاثنين، تخوفا من ردود الأفعال التى قد تحدث بعد محاكمة محمد مرسى.

وأضاف واصف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الكثير من محال الذهب ستغلق، خشية من أى أحداث تابعة للنطق بالحكم، خاصة فى المناطق التى ترتفع بها معدلات الشغب، والقريبة من المحاكمة، بينما سيتوجه بعض أصحاب المحال لعرض كميات قليلة من المشغولات الذهبية، ولن يكون بشكل طبيعى.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، أشار واصف إلى أنه من المتوقع أن تستمر موجة الهبوط التى تعرضت لها أسعار الذهب منذ الأسبوع الماضى، بسبب الانخفاضات العالمية فى أسواق الذهب، وبلغ سعر إغلاق الذهب نهاية الأسبوع الماضى عند 265 جنيها لعيار 21، بعد تراجع البورصات العالمية بقيمة 15 دولارا.