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"تمرد المنيا" تطالب الأمن بالتحقيق فى واقعة التعدي على مراسل "mbc مصر"

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"تمرد المنيا" تطالب الأمن بالتحقيق فى واقعة التعدي على مراسل "mbc مصر" "تمرد المنيا" تطالب الأمن بالتحقيق فى واقعة التعدي على مراسل "mbc مصر"

كتب : خديجة العادلى وإسلام فهمى منذ 19 دقيقة

طالبت حركة تمرد بالمنيا، وزير الداخلية ومدير الأمن، بفتح باب التحقيق في واقعة التعدي على إسلام فتحي، مراسل قناة mbc ، من قبل ضابط بقسم شرطة المنيا.

وأدانت الحركة في بيانها الواقعة جملة وتفصيلاً، ووجهت رسالة للواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، طالبته فيها بسرعة التحرك واتخاذ موقف تجاه الضابط المتهم بارتكاب الواقعة.

كما شددت الحركة على رجال الأمن بالمحافظة، بأن يتعاملوا مع المواطنين باحترام وكرامة إنسانية، باعتبار أن الشرطة سلطة ضبط وليست سلطة اتهام، وأن الجميع يقيم في دولة قانون، وليست دولة بوليسية، وحذرت من يقوم بالاعتداء على أي مواطن بدون اقترافه أي ذنب.

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