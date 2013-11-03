القبض على إخواني يرهب الأهالي بالأسلحة الآلية في مظاهرات مؤيدة لمرسي بسوهاج

كتب : خالد الغويط منذ 2 دقيقة

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على إخواني بدائرة قسم طهطا، شمال محافظة سوهاج، بعد ظهوره بالسلاح الآلي في معظم المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول، محمد مرسي، وإرهابه المواطنين بإطلاق الرصاص في الهواء، وانتشار مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تظهره، وهو يطلق الرصاص في الهواء.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن حملة أمنية من القبض على "خالد.أ.م"، 54 عاما، صاحب معرض ملابس، ويقيم بشارع الفتح بمدينة طهطا، والمطلوب ضبطه وإحضاره، تنفيذا لقرار نيابة شمال سوهاج الكلية.

كان المقبوض عليه سبق له تحريض بعض العناصر المنتمية للتيار الديني على العنف، ومشاركته في تنظيم مسيرات ومظاهرات بدائرة مركزي طما وطهطا، وترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة، وتحريض المواطنين على عدم دفع فواتير الخدمات العامة، ومشاركته في تلك المسيرات بالسلاح الآلي.