وجبة الإفطار صباحا تزيد من قوة ذكاء الطفل

تُهمل بعض الأمهات وجبة الإفطار، لعدة أسباب، منها أن الأبناء يذهبون إلى المدرسة مبكرا، وأن الوقت غير كاف لتحضير وجبة الإفطار، بالإضافة إلى أن بعض الأمهات يعتقدن أن هذه الوجبة غير مهمة.

أكد الدكتور صبحى عيد استشارى أمراض التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أن وجبة الإفطار تعتبر أهم وجبات اليوم وخاصة للأطفال، حيث تعتبر تلك الوجبة هى الأولى بعد انقطاع تام عن الطعام لمدة لا تقل عن 7 ساعات هى فترة نوم الطفل، تلك الوجبة هى التى تمد الطفل بالطاقة لبقية اليوم.

وأضاف أن الطفل الصغير يكون أكثر نشاطا وحركة من الشخص البالغ، وبالتالى أكثر احتياجا لتناول الطعام، بالإضافة إلى أن جلوس الطفل إلى مائدة الطعام صباحا وتناول الطعام مع التحدث مع أحد الوالدين يزيد من إدراك الطفل، ويزيد من معدل ذكائه، ومن مخزونه للكلمات.

وقال عيد إن إحدى الدراسات الصينية الحديثة، بينت أن تحدث الوالدين مع الطفل أثناء تناول الطعام يجعله يحسن من التوافق الحركى بين اليد والعين، بالإضافة إلى أن تناول الأطفال لوجبة الإفطار يوميا يزيد من ذكائه بمعدل 5 درجات، مقارنة بالأطفال الذين لا يتناولون طعام الإفطار.

وأوضح أن الأطفال الذين يتناولون طعام الإفطار يشعرون بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول الحلويات والأطعمة السريعة الضارة طول اليوم، مضيفا أن ضعف الذاكرة له علاقة كبيرة بالنظام الغذائى، حيث إن تناول الطعام يؤثر فى القدرة على التركيز ومستوى الذكاء.

وأشار عيد إلى أن بعض الدراسات والأبحاث، قالت إن تناول الطفل يوميا لوجبة الإفطار يساعد الجسم على التخلص من المعادن السامة بجسم الطفل، مثل الرصاص، والذى يكتسبه الطفل نتيجة تعرضه لعوادم السيارات، ووجود التلوث البيئى الذى نعيش فيه.