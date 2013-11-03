أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

وفد إماراتى فى القاهرة خلال أيام لبحث «تنمية قناة السويس»

Google+ Print
وفد إماراتى فى القاهرة خلال أيام لبحث «تنمية قناة السويس» وفد إماراتى فى القاهرة خلال أيام لبحث «تنمية قناة السويس»
مصادر: الوفد سيوقّع مشروعات تشمل إنشاء 79 وحدة صحية و50 شقة و100 مدرسة

كتب : أحمد عبدالعظيم ومصطفى فهمى منذ 23 دقيقة

يزور القاهرة خلال أيام وفد إماراتى يضم وزراء، ورجال أعمال للتوقيع على المشروعات التى اتفق عليها فى زيارة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، ووفد المصرية الأخيرة لدولة الإمارات. وقالت مصادر إن الوفد سيلتقى رئيس الوزراء، وعدداً من مسئولى الحكومة لبحث الاستثمار فى عدد من المجالات التى ستسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وإن المستثمرين الإماراتيين سيضعون اللمسات النهائية والخطوات التنفيذية للمشروعات الاستثماراتية المختلفة التى تضم المشاريع التنموية التى تعاقدوا عليها خلال زيارة «الببلاوى» الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الحكومة ستطلع الوفد الإماراتى على المشروعات المتاحة التى يمكن الاستثمار بها، ومنها مشروع محور تنمية قناة السويس، كما سيتطرق الحوار إلى إجراء تدريبات بين القوات البحرية المصرية مع نظيرتها الإماراتية فى إطار التعاون بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقيات التى توافق عليها الجانبان خلال زيارة «الببلاوى»، تتمثل فى بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، وبناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية «طب الأسرة» فى مناطق لا تتوافر فيها حالياً هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات، بما يرفع الاكتفاء الذاتى ضمن هذا المجال الحيوى إلى نسبة 80%. وتشمل أيضاً إنشاء 50 ألف وحدة سكنية على مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى بناء 100 مدرسة، كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقاناً، وتوفير 600 أتوبيس للمساهمة فى تأمين خدمات النقل العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة