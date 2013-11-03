وفد إماراتى فى القاهرة خلال أيام لبحث «تنمية قناة السويس»

مصادر: الوفد سيوقّع مشروعات تشمل إنشاء 79 وحدة صحية و50 شقة و100 مدرسة

كتب : أحمد عبدالعظيم ومصطفى فهمى منذ 23 دقيقة

يزور القاهرة خلال أيام وفد إماراتى يضم وزراء، ورجال أعمال للتوقيع على المشروعات التى اتفق عليها فى زيارة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، ووفد الحكومة المصرية الأخيرة لدولة الإمارات. وقالت مصادر إن الوفد سيلتقى رئيس الوزراء، وعدداً من مسئولى الحكومة لبحث الاستثمار فى عدد من المجالات التى ستسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وإن المستثمرين الإماراتيين سيضعون اللمسات النهائية والخطوات التنفيذية للمشروعات الاستثماراتية المختلفة التى تضم المشاريع التنموية التى تعاقدوا عليها خلال زيارة «الببلاوى» الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الحكومة ستطلع الوفد الإماراتى على المشروعات المتاحة التى يمكن الاستثمار بها، ومنها مشروع محور تنمية قناة السويس، كما سيتطرق الحوار إلى إجراء تدريبات بين القوات البحرية المصرية مع نظيرتها الإماراتية فى إطار التعاون بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقيات التى توافق عليها الجانبان خلال زيارة «الببلاوى»، تتمثل فى بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، وبناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية «طب الأسرة» فى مناطق لا تتوافر فيها حالياً هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات، بما يرفع الاكتفاء الذاتى ضمن هذا المجال الحيوى إلى نسبة 80%. وتشمل أيضاً إنشاء 50 ألف وحدة سكنية على مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى بناء 100 مدرسة، كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقاناً، وتوفير 600 أتوبيس للمساهمة فى تأمين خدمات النقل العام.