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اختيارات عصريَّة للنجمات من أزياء "Chloe"

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اختيارات عصريَّة للنجمات من أزياء "Chloe" اختيارات عصريَّة للنجمات من أزياء "Chloe"


عرفت أزياء دار "Chloe" بتصاميمها العصريَّة الجريئة التي تحافظ مع جرأتها على أناقة التفاصيل ونعومة القصَّات، ولهذه الأسباب أصبحت أزياء هذه الدار من التصاميم المفضَّلة للعديد من نجمات هوليوود.
اختارت الممثِّلة الأنيقة Zoe Saldana فستاناً جميلاً باللون الأزرق لتتألَّق به في عرض أقامته الدار في نهاية شهر أكتوبر، بينما وقع اختيار زميلتها Nicole Richie على بدلة بيضاء رائعة، وخالفتها Rosie Huntington ببدلة سوداء عصريَّة، وقد شهد هذا الحفل حضور عدَّة نجمات اعتمدن في الغالب اللوك الكلاسيكيّ وستايل "Lady Like".
شهدنا خلال العام 2013 إطلالات لا تنسى حملت توقيع الدار نفسها، منها: إطلالة النجمة Jennifer Lawrence بفستان أبيض ناعم في حفل إعلان المرشَّحين لجوائز الأوسكار، وإطلالة Carey Mulligan الرائعة في مهرجان "كان" السينمائيّ بفستان أسود قصير أخَّاذ.
شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات من "Chloe" في عام 2013 وأخبرينا برأيكِ.

 

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