محافظ كفر الشيخ يتكفل بعلاج الطالبة ياسمين

أعلن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، تكفله بمصاريف علاج الطالبة ياسمين نشأت، التى سقطت من نافذة فصلها بالدور الأول بالمدرسة الثانوية الجديدة بنات، يوم الأربعاء الماضى، وخضعت لإجراء عملية لإصابتها بكسر فى الفقرات، تكلفت عشرة آلاف جنيه.

> وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيكلف وكيلة وزارة الصحة بمتابعة حالة الطالبة أولاً بأول للاطمئنان عليها، وأشاد بالدور الذى قام به وكيل الوزارة ومدير إدارة كفر الشيخ التعليمية، بالتعاون مع معلمى المدرسة لجمع تبرعات لعلاج الطالبة، وذلك قبل أن يتخذ المحافظ قراره بتكفله بعلاج الطالبة.

كانت الطالبة، قد سقطت يوم الأربعاء الماضى من الدور الأول علوى، بفصل 2\8 بالمدرسة الثانوية الجديدة للبنات بكفر الشيخ، عندما كانت تجلس على حافة نافذة الفصل بين الخمس دقائق بين الحصة الخامسة والسادسة، فاختل توازنها، وسقطت على الأرض، وتم نقلها لمستشفى العبور ثم مستشفى الفتح حسب رغبة ذويها.