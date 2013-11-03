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العاملون بقسم الصيانة بكهرباء كفر الزيات ينهون إضرابهم عن الطعام

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العاملون بقسم الصيانة بكهرباء كفر الزيات ينهون إضرابهم عن الطعام العاملون بقسم الصيانة بكهرباء كفر الزيات ينهون إضرابهم عن الطعام

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية مساء أمس السبت، فى إقناع 4 فنيين من العاملين بقسم الصيانة بإدارة كهرباء كفر الزيات بمحافظة الغربية، فى إنهاء إضرابهم عن الطعام واللجوء للحل السلمى والطرق القانونية فى تحقيق مطالبهم.

كان 4 من الفنيين بقسم الصيانة بإدارة كهرباء كفرالزيات قد أخطروا الجهات الأمنية أمس السبت، بدخولهم فى إضراب عن الطعام، وهم "رضا نصير" و"عصام محروس" و"رضا عبدالله" و"على عبدالفتاح"، وجميعهم فنيين بقسم الصيانة بإدارة الكهرباء احتجاجا على ما وصفوه بتعنت المدير ضدهم، وعدم الموافقة على طلبات نقلهم للقرى المجاورة لمحل إقامتهم توفيرا للنفقات ورحمة بهم من الانتقالات والسفر اليومى.

وأكد المعتصمون أن جميعهم من خارج مركز كفر الزيات بين الغربية والمنوفية ويتكبدون عناء السفر اليومى وإرهاق فى الانتقال فى ظل أزمة النقل والمواصلات الحالية وزحام الطرق المستمر، مما يعرضهم للخروج من بيوتهم فجرا والعودة بعد العشاء، فى حين أن هناك أماكن للعمل بجوار أماكن سكنهم.

على الفور، انتقل النقيب هادى سالم معاون مباحث مركز كفر الزيات إلى المذكورين فى مكان إضرابهم داخل الإدارة، وتم إجراء مفاوضات معهم وإقناعهم بإنهاء إضرابهم عن الطعام، واللجوء للحل السلمى والطرق القانونية فى تحقيق مطالبهم.
> تم تحرير المحضر رقم 12546 إدارى مركز كفر الزيات، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.

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مصر 365