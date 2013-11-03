بالصور.. نقابة المعلمين بالفيوم تستضيف اختبارات الـ"ICDL"

يشهد مركز التدريب وإعداد القادة بنقابة المعلمين فى الفيوم، الذى تم تدشينه منذ خمسة أشهر ضمن برنامج النقابة لتنمية مهارات المعلمين ورفع قدراتهم العلمية والتعليمية، استضافة اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى "ICDL"، وتدعيمها للمعلمين حتى يستفيد منها جميع معلمى محافظة الفيوم وخاصة المعلمين المساعدين.

وقال مصطفى مجدى، مدير المركز، إن الاختبارات جارى العمل بها فى المركز بأسعار مدعمة، وهى "28 جنيهاً" للمعلمين، و" 33 جنيهاً" لغير المعلمين بفارق كبير عن المراكز الخاصة التى يلجأ لها المعلمين وتقوم باستغلالهم.

من جانبه، أكد محمد حتيتة، نقيب المعلمين بالفيوم ورئيس مجلس إدارة المركز، أن خطة المركز فى الفترة القادمة تعمل على استضافة العديد من الاختبارات الدولية والتدريبات فى عدة مجالات مختلفة.

ويعمل المركز الآن بالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة والأكاديمية المهنية للمعلمين على إعداد برامج تدريبية حديثة فى تخصصات مختلفة للمعلمين ويتم إعطاؤها على هيئة منحة مجانية أو تدعيمها بأقل الأسعار حتى يحقق المركز الهدف المنشود منه، وتحقق النقابة الأهداف التى جاء الأعضاء من أجلها، وهى رفعة شأن العملية التعليمية وتطوير المعلمين مهنيًا وتكنولوجيًا.

يذكر أن مركز التدريب وإعداد القادة يقام به الآن دورة برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى "ICDL" بحضور أكثر من 20 متدرباً، ويقوم على تدريب البرنامج أفضل مدربى محافظة الفيوم ممن اجتازوا المقابلات، التى أجرتها إدارة المركز لعدد كبير من المتدربين بالمحافظة.