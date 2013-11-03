أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

السعوديّ محمد آشي (Ashi) يبدع في تصاميم خريف وشتاء 2014

Google+ Print
السعوديّ محمد آشي (Ashi) يبدع في تصاميم خريف وشتاء 2014 السعوديّ محمد آشي (Ashi) يبدع في تصاميم خريف وشتاء 2014

بدأ المصمم السعوديّ محمد آشي مسيرته في عالم الموضة والأزياء بعد أن التحق بمعهد "ايسمود" في بيروت، وحصل منه على درجة عالية في تصميم الأزياء، وفاز ببرنامج الواقع المختص بتصميم الأزياء "Project Fashion"، ليس ذلك فحسب، إنَّما عمل كمساعد أوَّل للمصمم اللبنانيّ العالميّ ايلي صعب.
بالنَّظر إلى تصاميم آشي لا يمكننا إلا أن نقف مبهورين بأناقة القصَّات وحرفيَّة صنعها، بالإضافة إلى الذوق الرفيع الذي يطغى عليها، وقد شاهدنا المميِّزات ذاتها في مجموعة خريف وشتاء 2014، حيث طغى اللونين الأبيض والأسود على هذه المجموعة، وتميَّزت بقصَّاتها النَّاعمة والمبتكرة التي تحمل بين طيَّاتها أناقة كلاسيكيَّة مبهرة حتى أتت هذه المجموعة كنسخة عصريَّة حديثة من أزياء الستينات المترفة.
يُذكر أنَّ المصمم المبدع آشي قدَّم آخر مجموعاته للصيف المقبل في تجربة "Vogue" للموضة في دبي بحضور شخصيَّات بارزة في عالم الموضة، مثل: Franca Sozzani رئيسة تحرير "Vogue" الإيطاليَّة، و Donatella Versace، وغيرهم.

 

سيعجبك أيضاً :

 

نجمات الإعلانات في خريف 2013

شاهدي أناقة جمهور الموضة في دبي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي