السعوديّ محمد آشي (Ashi) يبدع في تصاميم خريف وشتاء 2014

بدأ المصمم السعوديّ محمد آشي مسيرته في عالم الموضة والأزياء بعد أن التحق بمعهد "ايسمود" في بيروت، وحصل منه على درجة عالية في تصميم الأزياء، وفاز ببرنامج الواقع المختص بتصميم الأزياء "Project Fashion"، ليس ذلك فحسب، إنَّما عمل كمساعد أوَّل للمصمم اللبنانيّ العالميّ ايلي صعب.

بالنَّظر إلى تصاميم آشي لا يمكننا إلا أن نقف مبهورين بأناقة القصَّات وحرفيَّة صنعها، بالإضافة إلى الذوق الرفيع الذي يطغى عليها، وقد شاهدنا المميِّزات ذاتها في مجموعة خريف وشتاء 2014، حيث طغى اللونين الأبيض والأسود على هذه المجموعة، وتميَّزت بقصَّاتها النَّاعمة والمبتكرة التي تحمل بين طيَّاتها أناقة كلاسيكيَّة مبهرة حتى أتت هذه المجموعة كنسخة عصريَّة حديثة من أزياء الستينات المترفة.

يُذكر أنَّ المصمم المبدع آشي قدَّم آخر مجموعاته للصيف المقبل في تجربة "Vogue" للموضة في دبي بحضور شخصيَّات بارزة في عالم الموضة، مثل: Franca Sozzani رئيسة تحرير "Vogue" الإيطاليَّة، و Donatella Versace، وغيرهم.

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