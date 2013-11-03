ما هو الرابط الذي يجمع بين أجمل 4 إطلالات لهذا الأسبوع؟

تطلُّ علينا النَّجمات يومياً بأجمل الإطلالات، ونحرص دوماً على أن نعرضها عليكِ لتختاري الأجمل بينها، وتستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتكِ الجميلة.

اخترنا لكِ في هذا الموضوع أجمل 4 إطلالات شوهدت هذا الأسبوع، وهي:

Hailee Steinfeld بلوك عصريّ من "Saint Laurent".

Camilla Belle بفستان ناعم من " Oscar de la Renta ".

Blake Lively متألِّقة بفستان من "Balmain"

Naomi Watts بفستان من " Michael Kors ".

يجمع بين هذه الإطلالات رابط مشترك كونها من أجمل الإطلالات هذا الأسبوع، حيث كانت جميعها من مجموعات ربيع وصيف 2014 .

اختاري الأجمل من بين الإطلالات في الصُّور أعلاه.