حملة التوعية بـ «السكري» في 18 محرم بتبوك

أعلن مدير الإعلام والتوعية الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك عودة بن سالم العطوي، عن تنفيذ حملة شاملة للتوعية بمرض السكر وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل، ابتداء من الثامن عشر من شهر محرم المقبل.وأوضح العطوي أن البرنامج التوعوي الذي سينظم بالتعاون مع إدارة الإعلام والتوعية الصحية ولجنة أصدقاء المرضى وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة نجح في تفعيل التوعية بمرض سرطان الثدي وخطورته، وإيصال رسائل توعوية من خلال الاتصال المباشر بسيدات المجتمع، وأن هذه الأعمال برزت من خلال البيت الوردي الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في سوق الحكير التجاري بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي خلال الأسبوع الماضي.وبين أنه تم تفعيل البرامج التوعية المصاحبة في مستشفى الولادة والأطفال وعدد من المراكز الصحية أبرزها مركز صحي الرويعات ومركز صحي العليا.