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اعتماد تشكيل فرع هيئة المهندسين بالجوف

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 عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اعتمد الأمين العام للهيئة للمهندسين الدكتور غازي بن سعيد العباسي تشكيل فرع المجلس بمنطقة الجوف برئاسة المهندس محمد بن عصيد الشراري والمهندس ناصر بن عبد الرحمن الحميدي نائبا له وعضوية كل من المهندس ناصر بن صنهات الشطير والمهندس سلامه بن سحيمان الدوكة والمهندس شريدة بن فرحان الشريدة والمهندس عبدالمجيد سعيد الرويلي والمهندس عبدالهادي بن موسى الحميد.وأكد الدكتور العباسي في قراره أن المجلس يباشر عمله لمدة سنتين، مبينا أن هذا القرار تنفيذ لرسم الهيئة العامة للمهندسين لسياسة افتتاح فروع للهيئة بالمناطق.

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