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البراهيم يناقش رسالة جامعة حائل لـ«رسل السلام» في ألمانيا

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 سطام الجميعة (حائل)

غادر مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ليشارك كمتحدث رئيسي في مؤتمر «مشروع رسل السلام.. وتطبيقاته»، المنعقد في مدينة بون خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2013.وتأتي مشاركة الدكتور البراهيم إثر دعوة من جمعية الكشافة العربية التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع كرسي رسل السلام بجامعة حائل والصندوق الكشفي العالمي، ليتحدث عن تجربة جامعة حائل في برنامج «كرسي رسل السلام»، وإبراز رسالتها العلمية وإسهاماتها العملية في تحقيق أهداف هذا المشروع.وأوضح الدكتور البراهيم أن جامعة حائل تشرفت منذ أول يوم لإنشاء كرسي رسل السلام بدعم من صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، بحمل إحدى رسائل خادم الحرمين الشريفين، بمضامينها السامية ودلالاتها الإنسانية إلى أصقاع العالم، مشيرا إلى أن هذا الكرسي سيضع الجامعة في مكان بارز على خارطة الحركة الكشفية العالمية، خاصة أن الجامعة تستعد لإنشاء معسكر كشفي ضخم على مستوى المملكة، بالاستفادة من مقومات منطقة حائل الطبيعية والتي قلما أن تتوفر في مكان آخر.وسيتخلل زيارة الدكتور البراهيم إلى ألمانيا لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور أسامة شبكشي، بالإضافة إلى لقاء مع مبتعثي جامعة حائل في مقر الملحقية الثقافية، وعدد من الزيارات لبعض الجامعات الألمانية والبحث عن فرص التعاون بينها وبين جامعة حائل.

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