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عمليات التجسس تلقى بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البرازيل وأمريكا

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عمليات التجسس تلقى بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البرازيل وأمريكا عمليات التجسس تلقى بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البرازيل وأمريكا

ألقت عمليات التجسس التى قامت بها وكالة الأمن القومى الأمريكية على العديد من الدول بآثار سلبية على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبرازيل.

وذكرت صحيفة "فولها دى ساو باولو" أمس، السبت، أن العديد من الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين جمدت لهذا السبب.

وأوضحت الصحيفة، أن من بين الاتفاقات التى تأثرت عقود بشأن تصدير لحوم أبقار غير مجمدة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقات ثنائية لتنظيم الأجور التى يتقاضاها برازيليون وأمريكيون يعملون فى البلد الآخر.

نقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الأمريكيين، طلب عدم ذكر اسمه، أن كلا من "الولايات المتحدة والبرازيل غاضبان لهذه التطورات".

وواصلت الصحيفة، قولها، إن لقاءات كان مزمعاً عقدها فى إطار الحوار بشأن سياسة الطاقة وأخرى بشأن سياسات الدفاع تم إلغاؤها، مبينة أن اتفاقا آخر بشأن الاعتراف بأموال لقطاع المعاشات كانت جاهزة للتوقيع إلا أنها تجمدت.

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