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التواء الكاحل قد يحرم كوينتراو من مواجهة يوفنتوس

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التواء الكاحل قد يحرم كوينتراو من مواجهة يوفنتوس التواء الكاحل قد يحرم كوينتراو من مواجهة يوفنتوس

مدريد، (إفي): بات الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كوينتراو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، مهددا بالاستبعاد من مواجهة يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل بسبب الإصابة.

وتعرض كوينتراو لإصابة بالتواء شديد في الكاحل خلال مشاركته كأساسيا امام رايو فايكانو السبت بالجولة الـ12 من الدوري الإسباني، حيث أصيب في الدقيقة 16 ، لكنه تحامل على نفسه حتى غادر الملعب في الدقيقة 44.

وحل البرازيلي مارسيلو بديلا لكوينتراو قبل انتهاء الشوط، لتفسد خطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منح راحة لظهير السيليساو قبل مباراة اليوفي في رابع جولات دور

المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في تورينو.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الطبي للريال في غضون ساعات تقريرا حول الحالة الصحية للاعب البرتغالي، وعن إمكانية لحاقه برحلة تورينو من عدمها، والفترة التي قد يغيبها عن الملاعب.

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