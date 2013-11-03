اليوم.. وقفة لأعضاء هيئة تدريس الأزهر لدعم "رئيس الجامعة"

ينظم أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، العديد من المسيرات للدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، داخل الحرم الجامعى، حيث تنتهى بوقفة تأييد ضد اقتحام مبنى رئاسة الجامعة من قبل طلاب الإخوان.

ويحضر الوقفة أبرز الأساتذة وعلى رأسهم نواب رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم الهدهد، والدكتور توفيق نور الدين، والدكتور أحمد حسنى.

وتبدأ الفعاليات فى العاشرة والنصف صباحا.. يتحرك رئيس الجامعة بعدها إلى مستشفى الزهراء الجامعى لافتتاح العديد من العيادات المتخصصة، بينما تتحرك مسيرة من كلية التربية الرياضية يتقدمها عميد الكلية.. حيث أكد الدكتور النبوى سلامة، عضو هيئة تدريس الكلية، أن جميع أعضاء تدريس الكلية يعتزمون الحضور تأييدا لرئيس الجامعة.