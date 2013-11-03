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صحيفة إيطالية: الاقتصاد الأخضر يمكنه إضافة 700 ألف وظيفة فى مصر

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صحيفة إيطالية: الاقتصاد الأخضر يمكنه إضافة 700 ألف وظيفة فى مصر صحيفة إيطالية: الاقتصاد الأخضر يمكنه إضافة 700 ألف وظيفة فى مصر

(أ. ش. أ)

ذكرت صحيفة "السولى 24 ساعة" الاقتصادية الإيطالية، أن تراهن خلال الفترة المقبلة على التغلب على العقبات التى تعترض طريقها نحو الاقتصاد الأخضر من أجل توفير نحو 700 ألف وظيفة خلال الأعوام الخمسة القادمة، وهو رقم أعلى كثيرا من الأرقام فى بقية بلدان منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إنه فى ضوء المشهد بسوق العمالة المصرية الراهنة والعدد الكبير من الشباب الباحثين عن وظائف فإن كفاءة استغلال موارد الطاقة يمكن أن تكون عاملا فاعلا للغاية فى إنعاش الاقتصاد، مع تقليص انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأضافت أن مشروع "ميد- إنيك الثانى"، الممول من الاتحاد الأوروبى قاد نقاشاً فى الآونة الأخيرة حول كفاءة الطاقة وإمكاناتها لزيادة فرص العمل وتلبية متطلبات الطاقة فى مصر عبر خفض استهلاك الطاقة كجزء من محادثات القاهرة حول المناخ، التى تشمل سلسلة من الأحداث والفعاليات الرامية لتوفير منصة لتبادل الخبرات وزيادة الوعى وتعزيز التعاون بين صانعى السياسات وقطاع الأعمال والمجتمع العلمى والمجتمع المدنى.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الفعاليات تتضمن منابر للنقاش تعقد شهريا مع صانعى وواضعى السياسات والخبراء من مصر وألمانيا وشتى أنحاء العالم، عادة ما يصاحبها ورش عمل لبناء القدرات على مدى نصف يوم وموائد مستديرة لمناقشات الممارسين فى مصر، وأن الاتحاد الأوروبى خصص موازنة تصل إلى خمسة ملايين يورو لدعم وزيادة استخدام إجراءات فعالية الطاقة ومنظومات الطاقة المتجددة فى قطاع البناء والتشييد بالبلدان الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط.

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مصر 365

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