«تحريري» مرشحات معيد بالكلية الجامعية بالجموم الخميس

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

حددت الكلية الجامعية بمحافظة الجموم (شطر الطالبات) يوم الخميس المقبل موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمرشحات على وظيفة معيد في تخصصي الحاسب الآلي والمحاسبة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الكلية الجامعية بالجموم (شطر الطالبات). ودعت الكلية جميع المرشحات التقيد بالحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة مع التأكيد على جميع المتقدمات اللاتي لم يحضرن صورة مصدقة من وثيقة التخرج أو حسن السيرة والسلوك أو السجل الأكاديمي سرعة إحضارها لمقر الكلية الجامعية بالجموم (شطر الطالبات) قبل موعد الاختبار، وكذلك إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهن أو جواز السفر لدخول الاختبار، مشيرة إلى أن سجل الأسرة لا يغني عن بطاقة الهوية الوطنية.