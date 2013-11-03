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ضبط 532 بائعا متجولا ومصادرة وإتلاف 1900 كيلو من اللحوم الفاسدة

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ضبط 532 بائعا متجولا ومصادرة وإتلاف 1900 كيلو من اللحوم الفاسدة ضبط 532 بائعا متجولا ومصادرة وإتلاف 1900 كيلو من اللحوم الفاسدة

 أحمد الحسني (مكة االمكرمة)

أوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن البلدية قد بذلت جهودا كبيرة خلال موسم حج هذا العام بمتابعة وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة والمشرف العام على البلديات الفرعية مما ساهم في نجاح أعمال الموسم ، مشيرا إلى أن البلدية قامت خلال الموسم بتنفيذ الخطط والحملات المعدة مسبقا وفق احتياجات المنطقة مع تكثيف الجولات الميدانية وتوزيـع الفرق الميدانية على مدار 24 ساعة لسلامة كل مايقدم لحجاج بيت الله الحرام ولضمان رفع جودة الخدمات المقدمة ومكافحة الظواهر السلبية والإصحاح البيئي.وأشار الزايدي إلى أنه تم الوقوف على أكثر من ( 2124) محلا غذائيا وتجاريا وتم مصادرة وإتلاف (1918) كيلو لحوم ودواجن وخضروات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى (102) كرتون معلبات غذائية متنوعة و (2600) لتر من العصيرات والمياه الغازية والصحية وتم ضبط مستودعين للمواد الغذائية وعدد (3) مطابخ عشوائي جميعها غير مرخصة وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مع مصادرة (237) قطعة من الأواني ومعدات الطبخ. وأضاف أنه في إطار جهود البلدية مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية تم القبض على (532) بائعا جائلا ومصادرة أكثر من (24000) ألف قطعة من الملابس والخردوات والإكسسوارات والعربات..وقدم الزايدي شكره لكافة منسوبي البلدية على الجهود الكبيرة التي بذلوها والتي كان لها الدور الكبير في هذا النجاح.

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