أم القرى: تطبيق المخالفات المرورية داخل الحرم الجامعي

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تبدأ إدارة الأمن والسلامة بجامعة أم القرى اعتبارا من غد في تطبيق نظام المخالفات المرورية على المركبات داخل الحرم الجامعي وذلك في إطار سعيها على تحقيق السلامة المروية للجميع داخل المدينة الجامعية بالعابدية.وأوضح المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة بالجامعة الدكتور تركي العبود أن الإدارة قامت بدعم كامل واهتمام بالغ من مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس بوضع اللوحات المرورية الإرشادية على كافة طرقات المدينة الجامعية تبين السرعات المحددة وأماكن منع الوقوف والأماكن المخصصة لوقوف السيارات إلى جانب اتجاهات السير وكيفية الحركة داخل الدورات.مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المخالفات المرورية بشكل حازم على كل من يخالف قواعد وأنظمة السير داخل الجامعة، لافتا النظر إلى أن المخالفات تتضمن وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير وكذلك تجاوز السرعة والقيادة بتهور بالإضافة إلى مخالفات تنظيمات السير على الطريق.وأهاب الدكتور العبود بالعموم التقيد بأنظمة السير داخل الجامعة واحترام قواعد المرور واتباع اللوحات الإرشادية المنظمة للسير داخل الحرم الجامعي حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق المخالفات المرورية متمنيا للجميع السلامة.