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إغلاق أنفاق الغزة لاستكمال الدائري الأول

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 إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

تعتزم إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتنسيق مع مجموعة بن لادن إلى إغلاق أنفاق شعب علي في كلا الاتجاهين ومن طريق الملك عبد العزيز إلى نفق شعب علي مع إقفال طريق الغزة باتجاه الحرم من دوار الجفالي، لاستكمال تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأول، وذلك من غرة محرم 1435هـ.وفي حين طالبت إدارة المرور المواطنين والمقيمين إتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في المحاور المؤدية إلى الحرم، عبرت عن أسفها لما قد يسببه تحويل الطريق من إزعاج لمستخدميه، مشددة على قائدي المركبات التقيد بالعلامات التحذيرية والإرشادية الموجودة على جميع المحاور.

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