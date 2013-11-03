حملة «اهتم بنومك» تحذر من فرط الوزن والضغط

محمد داود (جدة)
واصلت حملة «اهتم بنومك.. تنعم بيومك» التي أطلقتها الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني ممثلة في مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبالتعاون مع نادي جدة لطب النوم أمس فعالياتها في أحد الأسواق التجارية الكبرى بجدة، بهدف تعريف أفراد المجتمع بأهمية النوم السليم، وأهم أنواع اضطرابات ومشكلات النوم، ومضاعفاتها الصحية والنفسية والاجتماعية، وطرق تشخيصها وعلاجها المختلفة. وفي سياق متصل حذر رئيس مركز وأبحاث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، واستشاري اضطرابات النوم والأمراض الصدرية الدكتور سراج عمر ولي، حذرا من الوزن المفرط والشخير وارتفاع ضغط الدم والتدخين، مشيرين إلى أن حوالى 37 في المائة من الأفراد في المجتمعات المتقدمة يعانون من الحرمان المزمن من عدد ساعات النوم المطلوبة خلال الليل، نتيجة الأرق المزمن واضطرابات الساعة الحيوية وغيرها، كما يصيب اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم حوالى 6 - 8 في المائة من الأفراد حسب دراسات مختلفة، مبينين أنه من الأمراض العضوية المنتشرة لدى الرجال بنسبة الضعف مقارنة بالنساء.