أُسس اتخاذ القرار السريري بفيصل التخصصي

محمد داود (جدة)

ينظم قسم الخدمات الصيدلانية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة بعد غد الثلاثاء، ندوة عن أسس اتخاذ القرار السريري، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر المستشفى. وتسلط الندوة الضوء على أفضل الطرق في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وذلك بالاعتماد على الطب المدعوم بالبراهين العلمية وإيضاح المفاهيم العامة المتعلقة بالقرارات السريرية.يشار إلى أن الندوة ستناقش علم الإحصاء الحيوي، وطرق التقويم الدقيقة وتطبيقاتها العملية، وطرق الاستفادة من المعطيات الإحصائية ودلالاتها وذلك على يد نخبة من المحاضرين من داخل المملكة وخارجها الذين يتمتعون بخبرة طويلة في هذا المجال.