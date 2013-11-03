أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الثقفي: رياض الأطفال تؤسس لتعليم مبدع ومتميز

Google+ Print

 إبراهيم شهاب (جدة)

أكد المدير العام للتربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أن مدارس رياض الأطفال من أهم مراحل التعليم كونها تؤسس لقاعدة صلبة لجميع مراحل التعليم.جاء ذلك عقب زيارته للروضة الأولى في جدة للوقوف على ما تقدم مدارس رياض الأطفال من خدمات للفئة المستهدفة عبر منهجي التعلم الذاتي والمنهج التجريبي «مونتيسوري»، وأضاف بعد أن تجول في أروقة الروضة الأولى «إنني سعيد بما شاهدت من خدمات تقدم لهذه الفئة والتي أعتبرها جسرا قويا لإخراج الطفل من عالمه المحدود إلى جو الدراسة ببرامج وعلاقات اجتماعية تؤهله للإبداع والتميز حال انضمامه إلى المراحل الابتدائية»، كما أطلق الثقفي معرض المعلمات والأطفال الذي حوى عددا من الأعمال المنبثقة من مشروع «مونتسوري» في الروضات المطبقة للمنهج والمعرض الخاص بوحدات وبرامج منهج التعلم الذاتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية