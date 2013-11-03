الثقفي: رياض الأطفال تؤسس لتعليم مبدع ومتميز

إبراهيم شهاب (جدة)

أكد المدير العام للتربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أن مدارس رياض الأطفال من أهم مراحل التعليم كونها تؤسس لقاعدة صلبة لجميع مراحل التعليم.جاء ذلك عقب زيارته للروضة الأولى في جدة للوقوف على ما تقدم مدارس رياض الأطفال من خدمات للفئة المستهدفة عبر منهجي التعلم الذاتي والمنهج التجريبي «مونتيسوري»، وأضاف بعد أن تجول في أروقة الروضة الأولى «إنني سعيد بما شاهدت من خدمات تقدم لهذه الفئة والتي أعتبرها جسرا قويا لإخراج الطفل من عالمه المحدود إلى جو الدراسة ببرامج وعلاقات اجتماعية تؤهله للإبداع والتميز حال انضمامه إلى المراحل الابتدائية»، كما أطلق الثقفي معرض المعلمات والأطفال الذي حوى عددا من الأعمال المنبثقة من مشروع «مونتسوري» في الروضات المطبقة للمنهج والمعرض الخاص بوحدات وبرامج منهج التعلم الذاتي.